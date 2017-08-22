Собянин: золотым медалистам международных олимпиад заплатят 1 млн рублей

Московские школьники, завоевавшие награды на международных олимпиадах в 2017 г., получат гранты от столичного правительства.

«Ребята должны знать, что их таланты и трудолюбие ценят. За золото на международной олимпиаде - 1 млн руб., серебро - 500 000 руб., бронзу - 250 000 руб.», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

В 2017 г. в состав сборных команд России вошли 16 школьников из Москвы (50% от общего числа российских участников). Они будут представлять страну на восьми международных предметных олимпиадах – по химии, математике, физике, биологии, информатике, географии, астрономии и астрофизике.

С начала года москвичи уже завоевали на международных олимпиадах четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых награды.