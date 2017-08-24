Fox News: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

Администрация президента Дональда Трампа может ограничить выдачу виз гражданам четырех стран, которые отказываются сотрудничать с департаментом внутренней безопасности США (DHS) в области депортации, сообщает телеканал Fox News. Представители DHS направили соответствующее предложение в госдепартамент США.

Представитель госдепа объяснил телеканалу, что ведомство, когда получает подобное уведомление, «приступает к работе над тем, чтобы как можно скорее приостановить действие визового режима в той форме, которую госсекретарь считает наиболее подходящей в данных обстоятельствах».

Чиновники отказываются называть страны, которых могут коснуться ограничения. Известно только, что это государства, которые отказываются принимать граждан, выдворенных из США. Также не уточняется, каких категорий граждан могут коснуться визовые ограничения.