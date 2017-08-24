Чайка рассказал о планах запретить анонимный обмен сообщениями через мессенджеры

В России планируют принять закон, который запретит анонимное использование мессенджеров, сообщил в Бразилии генпрокурор Юрий Чайка. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, он рассказал это на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС, посвященной борьбе с киберпреступностью. По его словам, такой закон поможет бороться с преступлениями, которые совершаются с использованием интернета и коммуникационных устройств.

«Организаторам обмена мгновенными сообщениями вменяется обязанность обеспечивать их передачу только пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», - говорится в заявлении Чайки. Таким образом, будет ограничена массовая рассылка таких сообщений неопределенному кругу лиц, объяснил генпрокурор. «Полагаем, что эта мера окажет положительное влияние на противодействие преступлениям, включая незаконный оборот наркотиков», - добавил чиновник. По его словам, законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.