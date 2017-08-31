Алексей Учитель призвал МВД и ФСБ обеспечить безопасность зрителей «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель написал открытое письмо после того, как двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии «Лендок». Обращение опубликовал на своей странице в Facebook журналист Антон Красовский. Текст письма есть и в распоряжении ТАСС.

Учитель напомнил, что в здании «Лендока» находится не только его студия «Рок», но там же работал и его отец Ефим Учитель, который снимал все 900 дней блокады Ленинграда. «Так что пытались поджечь не просто главную студию документального кино в России. Не просто один из красивейших домов Петербурга. Пытались сжечь мой родной дом», – отметил режиссер.

Учитель напомнил об угрозах поджечь кинотеатры, которые будут транслировать фильм «Матильда», в том числе поступающих от «Христианского государства «Святая Русь». Режиссер подчеркнул, что еще в феврале адвокаты «обратились к министру внутренних дел с просьбой проверить несколько якобы православных организаций, угрожавших мне, моим товарищам и прокатчикам», но реакции от правоохранителей не последовало.

«Эти люди уже составили и огласили бюджет. Опубликовали свои планы. Но никто не берется их остановить», – заявил он.

«Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность. Но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм. Остановите агрессию! Дайте людям посмотреть кино!» – заключил Алексей Учитель.

В МВД сообщили, что по факту нападения на студию режиссёра заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). «В настоящее время сотрудниками полиции приняты необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников», - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.