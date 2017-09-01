Более 70 000 американцев требуют признать Сороса террористом

Более 70 000 американцев обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой признать миллиардера Джорджа Сороса террористом. Соответствующая петиция появилась на сайте Белого дома.

Авторы петиции заявляют, что Сорос «неоднократно пытался дестабилизировать ситуацию в США и проводил антиамериканскую политику».

«Министерство юстиции должно немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами, его личное имущество и активы должны быть конфискованы», - говорится на сайте Белого дома.

Чтобы администрация Трампа рассмотрела петицию, под ней должны подписаться 100 000 человек до 19 сентября 2017 г.

21 января уже была инициирована петиция с требованием арестовать Сороса. В ней говорилось, что Сорос оказывал финансовую поддержку антиправительственным агитациям в крупных американских городах.

Авторы обвиняют его и в манипуляциях на демократических выборах. По мнению подписавших петицию, Сорос стремится к свержению американского суверенитета. В тексте приводятся слова миллиардера: «Главным препятствием для стабильного и справедливого мирового порядка являются Соединенные Штаты... Изменение отношения и политики Соединенных Штатов остается моим главным приоритетом».

Сороса называют человеком, инициировавшим британский финансовый кризис и заработавшим на этом.