Генерал ФСБ Олег Феоктистов включен в список свидетелей по делу Улюкаева

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев обвинил в «провокации взятки», заявлен свидетелем обвинения по делу экс-министра. Это «РИА Новости» сообщила адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе. Она подтвердила, что он включен в список свидетелей от обвинения. Вице-премьера Аркадия Дворковича, по ее словам, в списке нет, передает «Интерфакс».

Феоктистов ранее был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, а с 20 сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть». Там он возглавил службу безопасности компании. В этой должности он был, когда Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 15 ноября 2016 г. и затем арестован по обвинению в вымогательстве взятки.

Ранее защита подсудимого говорила, что всего обвинение заявило 30 свидетелей. Среди них главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. 1 сентября показания в Замоскворецком суде дали директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко и директор департмента «Роснефти» по отношениям с инвесторами Андрей Баранов.

По версии обвинения, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев лично потребовал взятку у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Это случилось на саммите в Индии, заявил в Замоскворецком суде 16 августа один из прокуроров. По его словам, Сечин на это согласился, но обратился в ФСБ. Улюкаев на это заявил, что это была провокация взятки, а обвинение «основано на показаниях Сечина и Феоктистова»). По словам подсудимого, обвинение сфабриковано и базируется только на показаниях Сечина, который в действительности сам звонил Улюкаеву и звал в «Роснефть», чтобы рассказать о важном для компании и что-то показать. По его оценке, следствие при этом не сделало ничего, чтобы установить подлинные обстоятельства происшедшего.

По данным источников «Новой газеты», «оперативно-технические мероприятия» проводились по инициативе и при непосредственном участии Феоктистова. Также собеседники газеты сообщали, что Улюкаев лично не получал деньги, $2 млн были помещены в банковскую ячейку, но бывший министр их не изымал.

В марте 2017 г. «Новая газета» писала, что Феоктистов уволен из «Роснефти». Это сообщение прокомментировал лично Сечин, сообщивший, что Феоктистов вернулся на «военную службу». Позже «Коммерсантъ» писал, что генерала было решено отозвать обратно в центральный аппарат ФСБ, поскольку вокруг него возникло «много шумихи». Источники The Bell 17 августа отмечали, что Феоктистов не смог вернуться на прежнее место работы и после увольнения из нефтяной компании назначения в ФСБ не получил. 29 августа «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что Феоктистов выходит на пенсию, готовится приказ о его увольнении из ФСБ.