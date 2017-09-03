Россия уничтожила все боеприпасы с люизитом

Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин сообщил, что Россия завершила уничтожение боеприпасов с люизитом.

«На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом люизит», — сказал Капашин.

Ранее в России были уничтожены запасы таких отравляющих веществ, как иприт, зарин и зоман. По словам Капашина, России осталось ликвидировать только небольшую партию боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом типа VX.

Люизит — боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, названо по имени американского химика Уинфорда Ли Льюиса. VX — вещество нервно-паралитического действия.