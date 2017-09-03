В Китае прошли переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась в китайском Сямэне, куда сегодня прибыл Путин для участия в саммите стран БРИКС. Визит главы российского государства в Китай продлится до 5 сентября. Это четвертая встреча Путина с председателем КНР с начала года.

«Надеюсь, что обе страны будут вместе упорно двигаться вперед и запустят корабль отношений в новое большое плавание на полных парусах. Важно прилагать усилия к развитию своих стран и вносить общий вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире в целом», — сказал Си Цзиньпин.

«Рад возможности сегодня на полях и в рамках рабочего визита, организованного в преддверии саммита БРИКС, обменяться мнениями о том, как исполняются те планы, которые мы с вами наметили в ходе вашего визита в Российскую Федерацию», — отметил Путин.

На полях саммита президент России также встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Джейкобом Зумой и приглашенными на саммит президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.