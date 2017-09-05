«Левада» выяснила, сколько россиян хотят завершения военной операции России в Сирии

Почти половина россиян (49%) считает, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

За продолжение операции высказались 30% респондентов, 22% затруднились сформулировать свою позицию, следует из опроса, проведенного 18–22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Большинство россиян интересуются ситуацией в Сирии, показал опрос: 18% – внимательно, 56% знают о последних событиях, но не следят за ними пристально. Более четверти – 26% – ничего не знают о том, что сейчас происходит в Сирии. 32% опрошенных опасаются, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан», 40% считают это маловероятным, а каждый десятый исключает такой вариант развития событий (11%) или затрудняется с ответом (10%).