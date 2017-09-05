В суде раскрыли содержание переговоров Сечина с Улюкаевым

В Замоскворецком суде Москвы раскрыли содержание переговоров между бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным.

В распечатке аудиозаписи переговоров, которую зачитал прокурор Борис Непорожный, Улюкаев не говорит с Сечиным о деньгах, а сумку с деньгами называет «корзинкой».

«Ты прости, что мы затянули выполнение поручения… Пока туда-сюда, пока собрали объем. Вот, забирай. Ну иди и корзиночку забери», — сказал Сечин Улюкаеву, следует из содержания аудиозаписи. «Можешь считать, что задание выполнено», - добавил Сечин.

Позже Сечин и Улюкаев, обращавшиеся друг к другу на «ты» и по именам, обсудили проекты «Роснефти», а глава «Роснефти» пожаловался на высокую налоговую нагрузку «Роснефти», достигающую 80% при мировом уровне приблизительно в 40%. Улюкаев обещал Сечину поддержку в его проектах и соглашался с излишней налоговой нагрузкой «Роснефти». «Это близорукая политика», - сказал Улюкаев (цитата по ТАСС).

Также следователь огласил разговор, в котором Сечин сообщил Улюкаеву об «исполненном поручении» и пригласил посетить компанию, «посмотреть ее», на что Улюкаев ответил: «С удовольствием». Они договорились провести встречу 14 ноября в 17.00.

По мнению гособвинения, данные высказывания являются завуалированным обсуждением Улюкаевым и Сечиным возможности передачи взятки, передает «Интерфакс».