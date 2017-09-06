Кремлю неизвестно о «компромате» на Трампа

Кремлю ничего не известно о якобы имеющемся «компромате» на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать слова директора Института актуальной экономики Никиты Исаева о возможности использовать «компромат» на Трампа при решении проблем дипломатической собственности представитель Кремля ответил отказом. «Я не смог бы комментировать», - сказал он, добавив, что «президент свою позицию в отношении возможных ответных мер изложил на пресс-конференции в Китае». «Я не знаю, какой у господина Исаева есть компромат на господина Трампа, но в Кремле об этом неизвестно», - подчеркнул Песков.