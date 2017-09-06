Собянин не согласен с тем, что зимой плитка более скользкая, чем асфальт

При неправильной эксплуатации дорожного покрытия зимой одинаково скользко и на асфальте, и на плитке, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас была такая кризисная ситуация - ледяной дождь. Было много травм. Мы делали такое детальное исследование по всему городу: количество травм что на асфальте, что на плитке было одинаковое», - рассказал Собянин в прямом эфире радиостанции «Бизнес FM» в среду.

По мнению главы города, надо следить за состоянием дорожного покрытия в условиях аномальных перепадов температуры в Москве, а также правильно эксплуатировать дорожное покрытие, в том числе плитку.