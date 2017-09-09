Киев передал в СБ ООН новый проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Украина передала в Совет Безопасности ООН обновленный проект резолюции по размещению миротворческой миссии в Донбассе, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете Безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать», — сказал Елисеев в эфире украинского телеканала «Интер».

Он пояснил, что в случае согласования мандата процесс, от момента принятия решения до полноценного развертывания миротворческой миссии, может занять не менее шести месяцев.

Елисеев также сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни намерен принять участие в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета Безопасности в Нью-Йорке.