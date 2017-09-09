Сирийская армия прорвала блокаду военного аэродрома в Дейр-эз-Зоре

Подразделения сирийской армии вместе с союзниками прорвали блокаду военного аэродрома в Дейр-эз-Зоре и кварталов Харабеш и Ат-Тахтух, которые находились под контролем боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Агентство также передает, что после снятия осады Дейр-эз-Зора сирийское общество Красного Полумесяца начало доставку гуманитарной помощи жителям города.

Кроме того, в город была доставлена гуманитарная помощь от России. Прибыли несколько грузовиков с продовольствием и медикаментами — мукой, сахаром, крупами, консервами, чаем, детским питанием и лекарствами.