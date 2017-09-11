СКР завел уголовные дела на руководство минобороны Украины

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении руководителей министерства обороны Украины. Фигурантами дела по обвинению в геноциде, применении запрещенных средств и методов ведения войны стали в том числе министр обороны Украины Степан Полторак, его заместители, а также начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Следственный комитет задокументировал десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса. Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди – высокопоставленные должностные лица министерства обороны Украины», – говорится в сообщении СКР.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко», – говорится в сообщении Следственного комитета России.