Южная Корея запустила две баллистические ракеты в ответ на испытания КНДР

Сеул ответил запуском двух баллистических ракет на испытания КНДР, сообщает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. Ракеты были запущены сразу, как только стало известно о пуске в КНДР. Одна из них пролетела 250 км в направлении Японского моря.

Северная Корея в пятницу запустила баллистическую ракету, это второй пуск с начала сентября. По данным японских и южнокорейских военных, она пролетела 3700 км, упав в 2000 км от мыса Эримо на Хоккайдо.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился усилить защиту на случай ядерного удара или применения Пхеньяном биологического оружия.