В «Нафтогазе» рассказали об отказе Siemens поставлять оборудование из-за России

Предправления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал, что немецкая компания Siemens ранее отказалась осуществлять поставки оборудования для газотранспортной системы Украины из-за того, что идут поставки в Россию.

По его словам, утром в пятницу у него была встреча в компании «Укртрансгаз», через которую российский газ транзитом подается европейским потребителям. «Отчет, который они получили, говорит, что первые семь грузов, которые составляют первую половину компрессора General Electric, … прибыли сегодня на Украину», — передает его слова телеканал «112 Украина».

«Изначально это был компрессор Siemens. Но в какой-то момент времени Siemens позвонил нам и сказал: мы можем поставить вам одну-единственную машину, так как тогда наши поставки в Россию станут нулевыми, поэтому простите, ребята», — сказал Коболев.

Он не стал раскрывать подробности проекта, по которому планировались поставки компрессоров.

В Siemens «РИА Новости» заявили, что компания не может сейчас прокомментировать слова Коболева.