В Казани несколько гостиниц и ТЦ эвакуировали после звонков о минировании

Девять общественных объектов эвакуировали в Казани после анонимных звонков о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Проводятся необходимые мероприятия», — отметил собеседник агентства. По его словам, речь идет о нескольких торговых центрах и гостиницах.

Волна телефонного терроризма захлестнула российские города с вечера воскресенья. За прошедшие дни зафиксированы сотни таких звонков во Владивостоке, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ижевске и других городах. «Минированию» подвергались вокзалы, административные здания, торговые центры и жилые дома.