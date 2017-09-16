В Тюмени эвакуировали шесть торговых центров после анонимных звонков

После анонимных сообщений о минировании в Тюмени были эвакуированы шесть торговых центров, сообщает Megtyumen.ru. Портал напомнил, что 14 сентября в Тюмени после анонимных звонков были эвакуированы 900 человек.

Волна телефонного терроризма захлестнула российские города с вечера воскресенья. «Минированию» подвергались вокзалы, административные здания, торговые центры и жилые дома.

За последние несколько дней сотни таких звонков зафиксированы во Владивостоке, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ижевске и других городах России.