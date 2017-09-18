В центре Донецка сработало самодельное взрывное устройство

МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило в понедельник о срабатывании самодельного взрывного устройства в центре Донецка.

Тревожные сигнализации одновременно сработали на нескольких объектах охраны на бульваре Шевченко, указывается в пресс-релизе ведомства. Правоохранительные органы, прибывшие по вызову, обнаружили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

По данным МВД ДНР, пострадавших нет.