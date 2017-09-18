Предложенную Трампом декларацию о реформе ООН подписали 128 стран

Декларацию о реформе ООН, предложенную президентом США Дональдом Трампом, уже подписали 128 из 193 государств. Об этом сообщает в понедельник агентство Sputnik со ссылкой на заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.

«Отклик, который мы получили, был просто фантастическим», — сказала она на открытии форума по реформированию организации.

Трамп в свою очередь отметил, что ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократии и неправильного менеджмента. «Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру… ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», — подчеркнул он.

По данным ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай и Франция, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН.

Подготовленная декларация состоит из десяти пунктов. В ней США призывают внести изменения в структуру ООН, чтобы улучшить координацию работы в различных сферах. Достичь этого следует, по мнению Соединенных Штатов, в том числе за счет сокращения штата сотрудников организации, пишет «РИА Новости».

В России к предложенной реформе отнеслись настороженно. Постпред при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет документ, так как «декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь».