Минобороны отвергло претензии Литвы о намеренном нарушении воздушного пространства

Претензии Литвы о намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства этой страны не соответствуют действительности, Вильнюс предупредили о вынужденном отклонении от маршрута из-за грозового фронта, заявили в понедельник в министерстве обороны России.

«Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения "Запад-2017" как политизированные и не соответствующие действительности», - сказали в военном ведомстве.

Ранее в понедельник литовский МИД заявил, что два российских военно-транспортных самолета Ил-76 во время стратегического учения «Запад-2017» нарушили воздушное пространство Литвы.

Российские военные заявили, что со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было.