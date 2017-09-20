Конституционный суд не стал рассматривать жалобу Навального на оператора «Платона»

Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу оппозиционера Алексея Навального на установленный законом порядок заключения концессионного соглашения.

«Конституционный суд России, изучив представленные заявителем материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению», - говорится в отказном определении суда, опубликованном на сайте суда.

Суд подчеркнул, что Навальный обратился в КС с жалобой в порядке абстрактного нормоконтроля, поскольку в отношении заявителя нет вступивших в силу судебных решений по данному делу. Что касается абстрактного нормоконтроля, то в таком порядке в КС вправе обращаться представители органов государственной власти, а не частные лица.

Навальный ранее направил в КС жалобу на установленный законом порядок заключения концессионного соглашения. По словам начальника юридического управления Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, жалоба была подана в свете суда с ООО «РТ-инвест Транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с грузовиков «Платон») о признании концессионного соглашения по системе «Платон» недействительной сделкой.