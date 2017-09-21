Transparency International подала в суд на генпрокуратуру Украины из-за дела Януковича

Transparency International на Украине обратилась в суд с требованием отменить решение генпрокуратуры Украины о засекречивании судебного приговора, по которому было конфисковано $1,5 млрд, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Transparency International подала иск в Окружной административный суд города Киева. Ответчиками по иску выступают генпрокуратура Украины, военная прокуратура сил АТО и ГП «Информационные судебные системы». Организация требует обнародовать этот приговор суда.

В Transparency International пояснили, что прошло уже полгода с тех пор, как правоохранительные органы арестовали денежные средства. Но решение об аресте до сих пор не обнародовано. Организация считает это тревожным сигналом, так как, «во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно денежных средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то оно может быть обжаловано».