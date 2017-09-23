Британия призвала Иран прекратить испытания баллистических ракет

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Иран прекратить испытания баллистических ракет.

«Крайне обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях в Иране, которые несовместимы с резолюцией ООН 2231. Призываем Иран прекратить провокационные действия», — написал Джонсон в Twitter.

Утром в субботу иранский телеканал PressTV показал видеозапись с испытаний баллистической ракеты. В сообщении говорится, что дальность полета новой ракеты превышает 2000 км, она способна нести несколько боеголовок.

Испытания, по данным канала, прошли поздно вечером в пятницу. Отмечается, что они были успешными.