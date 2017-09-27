Международные эксперты поздравили Россию с полным уничтожением химоружия

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджу заявил в среду, что он высоко ценит работу экспертов, которые участвовали в полной ликвидации запасов химического оружия. Он также поздравил Россию с этим достижением, пишет «РИА Новости».

Ранее в среду президент России Владимир Путин отдал распоряжение об уничтожении последнего химического боеприпаса в России. Последний килограмм из имевшихся у страны 40 000 т запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, был ликвидирован на объекте «Кизнер» в Удмуртии.

Узюмджу назвал «этот шаг важнейшим в достижении целей Конвенции о запрещении химического оружия».

Россию также поздравил посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. По его словам, которые приводит «Интерфакс», дипмиссия ФРГ ценит значительные усилия России, приведшие к этому успеху. Кроме того, посольство поблагодарило ОЗХО, которая сопровождала процесс уничтожения.

В материалах Федерального управления, представленных на мероприятии по завершению уничтожения химоружия в Кизнере, указывалось, что на уничтожение химоружия в России было направлено 316 млрд руб. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заметил, что создававшаяся для уничтожения запасов химоружия инфраструктура будет использована в последующем для производства химической и фармацевтической продукции, порохов, а также для ликвидации опасных отходов.