Путин заявил о невыполнении США обязательств по ликвидации химического оружия

Власти США не выполняют обязательства по ликвидации химического оружия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. По словам президента, Штаты уже три раза переносили сроки.

«США же трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато», - рассказал глава государства в ходе телемоста с Удмуртией, в ходе которого был ликвидирован последний химический боеприпас России.

Путин также отметил, что «США, так же как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства в рамках международных соглашений».

«Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран», - заключил Путин. При этом, по его словам, Россия строго выполняет свои обязательства в сфере нераспространения подобного оружия и хорошо понимает риски слома стратегического паритета, сказал президент.

По состоянию на 27 сентября в России уничтожены все запасы химического орудия. Ранее в арсенале страны было 39 967 т отравляющих веществ, или 100% имевшихся запасов.