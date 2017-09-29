Росгвардия отказалась от идеи обязательного лицензирования пневматики

Росгвардия совместно с другими органами исполнительной власти начала работу над законопроектом об ужесточении контроля за пневматическим оружием, сообщает «Интерфакс». Ведомство собирается «завести оборот пневматического оружия в управляемый режим», какой был бы близок к режиму контроля за огнестрельным оружием, сообщил начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов.

«Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии», - сказал он. Пока, по его оценке, пневматика в стране слишком доступна, она продается даже в сувенирных магазинах.

«Такое распространение позволяет владельцам такого оружия свободно применять его в отношении людей», - отметил Веденов. Он напомнил об инцидентах в Москве и Подмосковье, когда дети пришли в школу с оружием и стреляли по учителям.

Ранее в Росгвардии говорили, что готовят законопроект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля.

5 сентября 2017 г. ученик 9 класса школы № 1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу из пневматической винтовки, которую ему подарили родители. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

3 февраля 2014 г. в Отрадном ученик школы 263 пришел в школу с винтовками отца. Он захватил заложников и убил одного полицейского и учителя географии. Еще один полицейский был ранен. Стрелявшему было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Он был признан невменяемым и отправлен на лечение.