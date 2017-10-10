HSBC расплатился за долг калмыцкой компании Уильяма Браудера

Генпрокуратура России добилась взыскания в госбюджет долга в 1,4 млрд руб. у дочернего банка британского HSBC, через который предприниматель Уильям Браудер незаконно выводил активы из России, сообщил во вторник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. В августе Арбитражный суд Калмыкии решил, что по долгам фонда Hermitage перед кредиторами должен платить именно HSBC.

«Арбитражный суд Калмыкии получил исполнительный лист, по которому взыскана в субсидиарном порядке с банка ООО "Эйч-эс-би-си банк (РР)" задолженность в размере 1,4 млрд руб., образовавшаяся перед российскими бюджетами всех уровней», - сказал Куренной.

Инициатор санкционного списка Магнитского фонд Hermitage Уильяма Браудера в 2004 г. был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее сам Браудер. Управлял им HSBC, писал суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 г. МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет.

Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. – выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда. Арбитражный управляющий не смог найти ни имущество, ни деньги, чтобы погасить долги, и в 2007 г. дело было закрыто.

Но спустя 10 лет оно возобновилось: МВД выяснило, что арбитражный управляющий Александр Довженко и не собирался искать активы «Дальней степи». Против него было возбуждено уголовное дело. Одновременно был заявлен иск к банку ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)».