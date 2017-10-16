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Евросоюз усилил санкции в отношении КНДР

Евросоюз (ЕС) ввел новые санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении в Официальном журнале ЕС, принятом в понедельник на заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел.

Совет решил запретить импорт, покупку и перевозку нефтепродуктов из КНДР. Также вводится запрет на снабжение, продажу или передачу сырой нефти в Северную Корею.

Кроме того, продлеваются запрет на инвестиции со стороны Евросоюза во все сектора экономики Северной Кореи и ограничения на денежные переводы жителям страны.

Евросоюз также расширил черный список для этой страны, включив в него еще трех человек, а также три организации.

Последний раз Евросоюз расширял санкции в отношении Северной Кореи из-за регулярных испытаний в этой стране баллистических ракет 10 октября. Новые меры включали, в частности, запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из страны и ограничение экспорта в Пхеньян переработанных нефтепродуктов и нефти.

16 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение санкций в отношении Северной Кореи. В соответствии с документом запрещается покупка в КНДР меди, никеля, серебра и цинка, а также поставки Северной Корее вертолетов и судов.