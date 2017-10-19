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В ЦИК прокомментировали планы Собчак участвовать в президентских выборах

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Николай Булаев высказался против возвращения в избирательные бюллетени графы «против всех» и предположил, что телеведущая Ксения Собчак, сказав, что она будет «кандидатом против всех» на выборах президента 2018 г., вкладывала в эти слова иной смысл.

«ЦИК является коллегиальным органом, и у нас нет права законодательной инициативы. Мы исполняем то, что есть в законе. Моя частная точка зрения: я считаю, что наличие графы "против всех" в избирательных бюллетенях не совсем правильно», - сказал Булаев.

По мнению представителя ЦИК, Собчак, говоря о намерении баллотироваться в президенты в качестве кандидата «против всех», имеет в виду, что будет выступать против всех кандидатов, выдвигая свою кандидатуру. Булаев считает, что Собчак «не предлагает голосовать "против всех", а предлагает голосовать за себя».

Ранее «Ведомости» опубликовали письмо Собчак, в котором она поясняет свое намерение баллотироваться в президенты. О своих планах она проинформировала действующего президента Владимира Путина, которому, как ей показалась, эта идея не понравилась, но он сказал только об ответственности за принятое решение, заявила Собчак в интервью «Дождю». Она также заявила о готовности снять свою кандидатуру в случае регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.

Согласно опросам ВЦИОМа примерно две трети россиян относятся к Собчак негативно. В 2015 г. «скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» - 21%. В 2012 г. отношение к ней было похожим: 51% против 23% соответственно.