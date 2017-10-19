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В ЦИК прокомментировали планы Собчак участвовать в президентских выборах

Интерфакс/Ведомости
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Николай Булаев высказался против возвращения в избирательные бюллетени графы «против всех» и предположил, что телеведущая Ксения Собчак, сказав, что она будет «кандидатом против всех» на выборах президента 2018 г., вкладывала в эти слова иной смысл.

«ЦИК является коллегиальным органом, и у нас нет права законодательной инициативы. Мы исполняем то, что есть в законе. Моя частная точка зрения: я считаю, что наличие графы "против всех" в избирательных бюллетенях не совсем правильно», - сказал Булаев.

По мнению представителя ЦИК, Собчак, говоря о намерении баллотироваться в президенты в качестве кандидата «против всех», имеет в виду, что будет выступать против всех кандидатов, выдвигая свою кандидатуру. Булаев считает, что Собчак «не предлагает голосовать "против всех", а предлагает голосовать за себя».

Ранее «Ведомости» опубликовали письмо Собчак, в котором она поясняет свое намерение баллотироваться в президенты. О своих планах она проинформировала действующего президента Владимира Путина, которому, как ей показалась, эта идея не понравилась, но он сказал только об ответственности за принятое решение, заявила Собчак в интервью «Дождю». Она также заявила о готовности снять свою кандидатуру в случае регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.

Согласно опросам ВЦИОМа примерно две трети россиян относятся к Собчак негативно. В 2015 г. «скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» - 21%. В 2012 г. отношение к ней было похожим: 51% против 23% соответственно.

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Политика
Новости

Рыболовлеву в Монако предъявлено обвинение во вторжении в частную жизнь

Ведомости
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В Монако российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, президенту футбольного клуба Monaco, предъявлено обвинение в соучастии в попытке вторжения в частную жизнь. Как сообщает Monaco Matin, для этого его вызвали во Дворец правосудия к следователю Эдуарду Левро. После этого он с журналистами не общался. Днем ранее Рыболовлев распространил заявление, что собирается сотрудничать со следствием, доверяет независимому и профессиональному правосудию Монако и верит, что оно во всем правильно разберется. О формальных обвинениях в адрес Рыболовлева также сообщило AFP и L'Equipe. Генпрокурор Монако Жак Доремье назвал предъявление обвинения технической процедурой. По его словам, никаких заявлений следствия не последует. Допрос обвиняемого пройдет в другой день.

Обвинение миллиардеру предъявили по делу, которое было возбуждено в 2015 г. по жалобе гражданки Болгарии Тани Раппо. Она в 2003 г. познакомила Рыболовлева с арт-дилером Ивом Бувье, с которым миллиардер с 2015 г. судится, обвиняя его в продаже картин по необоснованно высокой цене. Раппо пожаловалась правоохранителям, что Рыболовлев «совершил вмешательство в ее личную и семейную жизнь». В 2016 г. по этому делу было предъявлено обвинение адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеды. Сообщалось, что она записала разговор гостей в доме миллиардера, не предупредив их об этом.

Расследуя это дело, следствие изучило sms-переписку на телефоне Бершеды, которую та передала следователям в феврале 2017 г. Адвокат намеревалась предоставить суду доказательства вины Бувье. Занимающийся этим делом судья Морган Раймон распорядился о полной проверке памяти смартфона Бершеды. Так в распоряжении следствия оказались сотни sms, которые позволяют обвинить монегаскскую полицию и юстицию в коррупции и торговле влиянием. Переписка изобличила недопустимые связи Рыболовлева и высокопоставленных представителей судейского сословия, полиции и политиков Монако. Из нее следовало, что россиянин просил помочь ему решить проблему с арт-дилером в его пользу, писали СМИ.

Из-за последовавшего скандала в сентябре ушел в отставку и был задержан руководитель департамента юридических услуг Монако Филипп Нармино.

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Политика
Новости

Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом»

ТАСС/Ведомости
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак, заявившую о планах участвовать в президентских выборах, «фальшивым кандидатом» с недостаточным опытом.

«Кандидатом в президенты должен быть человек, который в политике много лет. Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто. Во-первых, никто [ее] не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат», - заявил Жириновский, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

Лидер ЛДПР считает, что кандидат в президенты должен обладать большим политическим и жизненным опытом. Сравнивая себя с Собчак, он в качестве преимущества назвал 20 лет своей жизни в союзных республиках СССР. «А за ней что? Питер, Москва», - сказал Жириновский.

Ксения Собчак объявила 18 октября о намерении баллотироваться в президенты. По словам Собчак, она рассказала о своих планах действующему президенту Владимиру Путину. Ему, по ее словам, идея не понравилась, но президент сказал только об ответственности за принятое решение. Собчак также заявила о готовности снять свою кандидатуру в случае регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.

Согласно опросам ВЦИОМа примерно две трети россиян относятся к Собчак негативно. В 2015 г. «скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» - 21%. В 2012 г. отношение к ней было похожим: 51% против 23% соответственно.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Здание «Союзмультфильма» в Москве передадут РПЦ

ТАСС/РИА Новости
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Здание «Союзмультфильма» на Долгоруковской улице в Москве может быть передано Русской православной церкви до конца 2017 г., сообщил руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. Такое заявление он сделал на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам.

«До конца года, я надеюсь, мы передадим [Московской] патриархии объект на улице Новослободская, где располагается "Союзмультфильм". А "Союзмультфильму" мы оставили новое современное здание на Шаболовке», - сказал Пристансков. Он сообщил, что подписал приказ о передаче здания, сообщает «РИА Новости».

«Союзмультфильм» находился с 1946 г. в здании Никольского храма. В сентябре студия переехала в помещение на улице Академика Королева.

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Бизнес
Новости

Сечин предложил ограничивать не традиционные автомобили, а угольную генерацию

Ведомости
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Форсированное развитие электромобилей, когда маржинальным источником электроэнергии во многих развивающихся странах является угольная генерация, может привести к тому, что фактический экологический ущерб перехода на электромобили может оказаться значительно больше, чем «статус кво». Так считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал это на Евразийском экономическом форуме в Вероне. Еще не полностью решены вопросы безопасного производства и утилизации компонентов электродвигателей, качества, долговечности, емкости и надежности работы аккумуляторов, сказал он.

Регуляторам он посоветовал сосредоточиться не на ограничении использования двигателей внутреннего сгорания и неэкономических мерах отказа от них, а на ускоренном снижении доли угольной генерации и расширении использования высокоэкологичного, например газового, топлива или атомной энергетики. В конечном счете за непродуманные решения регуляторов платит потребитель, напомнил Сечин. Сейчас эта цена довольно высока, считает он.

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Политика
Новости

В Киеве у стен Верховной рады протестуют около 700 человек

Ведомости
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В митинге в Киеве у здания Верховной рады участвуют около 700 человек. Такие данные приводит пресс-служба МВД Украины.

«Киев: по состоянию на 11.00 в мероприятиях у Рады участвуют около 700 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Акции протеста начались еще 17 октября. Люди вышли на улицу с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили палаточный городок и пообещали не покидать его, пока их требования не будут выполнены.

19 октября в Верховной раде должно пройти заседание, в ходе которого будут обсуждаться требования участников акции протеста. Ее организаторы анонсировали на сегодня новый митинг.

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Бизнес
Новости

Часть дивидендов «Алросы» может пойти на огранку алмазов

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Российскую алмазогранильную отрасль можно поддержать за счет части дивидендов «Алросы», заявил сегодня курирующий алмазодобытчика вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «В принципе, можно посмотреть на то, чтобы уменьшить объем дивидендов, и за счет этого предпринять эти меры [для возрождения ювелирной отрасли]. Я считаю это вполне возможным», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что правительство «не планирует осуществлять поддержку обрабатывающей отрасли за счет компании [«Алросы»] так таковой». «Мы не хотим, чтобы компания уменьшала эффективность своей деятельности, за счет этого развивала другие отрасли», - подчеркнул Трутнев. Целью поддержки огранки, отметил он, является увеличение добавочной стоимости от обработки алмазов на территории России, в частности в Якутии и на Дальнем Востоке.

Основу отечественная гранильной отрасли составляют долгосрочные клиенты «Алросы» (крупнейшие из них - смоленский «Кристалл», «Руиз даймондс» Льва Леваева, якутский «ЭПЛ Даймондс»). Она испытывает проблемы с конкурентоспособностью из-за особенностей российского налогового режима и высокой по сравнению с Индией себестоимости производства. Ситуация обострилась после отмены в сентябре 2016 г. экспортной пошлины на алмазы (она составляла 6,5%) в соответствии с условиями присоединения к ВТО, после чего условия для российских и зарубежных производителей бриллиантов стали одинаковыми.

Сейчас отечественные огранщики, на которых приходится около 10% сбыта «Алросы», получают от компании отсрочки по уплате НДС и 50% стоимости ежемесячного контракта, но этой меры, по их мнению, недостаточно. Минфин разработал и внес в правительство дорожную карту поддержки огранки, основные меры - отмена НДС и увеличение продаж на внутренний рынок наиболее рентабельных для обработки алмазов (объемом свыше 4 грейнеров, доля которых в добыче всего 2%).

По итогам 2016 г. «Алроса» выплатила в виде дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО, увеличив отчисления акционерам более чем в четыре раза до 65,8 млрд руб.

У России в лице Росимущества 33% акций «Алросы», Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float компании - около 34%. Среди крупных миноритариев «Алросы» - фонды East Capital и Genesis, а также РФПИ и суверенные фонды Саудовской Аравии.

Бизнес
Новости

Сечин считает проигрышем для всех риски искусственных ограничений на рынке нефти

Ведомости
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Риски снятия объемов нефти с рынка по причине искусственных ограничений – это проигрыш для всех в отрасли, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал это на Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его убеждению, искусственные ограничения осуществляются в ущерб реальной энергобезопасности, интересам потребителей и в угоду часто конъюнктурной политической повестке.

Также он отметил нерациональные действия мировых и региональных регуляторов, которые часто вводят санкционные ограничения, искажающие рыночную природу отрасли, и дают возможность для спекулятивных и посреднических операций.

По словам Сечина, цель соглашения ОПЕК+ - нормализация уровня запасов нефти - полностью еще не реализована, говорить о переломе на нефтяном рынке еще рано. За девять месяцев, пока действует договоренность, избыточные запасы сократились на 60 млн баррелей, это всего 25% от необходимого сокращения, сказал он.

Стабилизацию рынка затрудняет отсутствие достоверной и прозрачной информации и аналитики о запасах, спросе и предложении, добавил руководитель «Роснефти». Отсутствие такой информации создает почву для спекулятивных манипуляций рынком ради краткосрочной выгоды, отметил он.

Сечин также предупредил, что IPO Saudi Aramco имеет риск не состояться в рамках полноценного международного листинга ввиду ряда факторов из-за рисков юридического и законодательного плана. Само IPO он назвал сделкой, нужной рынку и призванной повысить прозрачность данных по объему запасов и перспективных уровней производства. Те сценарии частного размещения акций или локального листинга, которые сейчас обсуждаются, не достигнут целей, которые изначально ставили организаторы IPO, считает он.

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Стиль жизни
Новости

Французская актриса и певица Даниэль Дарье умерла в 100 лет

Ведомости
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Одна из старейших французских актрис Даниэль Дарье умерла в возрасте 100 лет. Звезда французского кинематографа ушла из жизни в своем доме в городе Буа-ле-Руа. Об этом передает в четверг газета Le Figaro со ссылкой на AFP.

Дарье дебютировала в кино в 1931 г., когда на экраны вышел фильм австрийского режиссера Вильгельма Тиле «Бал». Мировую известность ей принесла роль в картине 1936 г. «Майерлинг». Последний фильм с участием актрисы был снят в 2010 г., когда ей исполнилось 93 года.

За свою карьеру Дарье снялась в более чем 100 фильмах. Француженка трижды признавалась лучшей актрисой этой страны. Она также пробовала себя в качестве певицы и выпустила несколько альбомов.

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Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

Интерфакс/Ведомости
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Гидрометцентр России прогнозирует, что осадки в виде снега ожидаются в Москве с 22 по 24 октября. В ночь на воскресенье в столице температура опустится до минус 3, в Московской области - до минус 6.

В ночь на понедельник в Московском регионе ожидается до минус 5 градусов, сообщает «Интерфакс».

В среду директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в начале следующей недели температура в Москве и Подмосковье будет от минус 5 до плюс 3 градусов. Он отметил, что в октябре резкого потепления ожидать не стоит. Ноябрь при этом «будет близок к обычным значениям, чуть теплее нормы, но неоднородный».

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Финансы
Новости

ЦБ потребовал от НПФ информацию о переводах граждан в другие фонды

Интерфакс
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Банк России предписал негосударственным пенсионным фондам предоставить ему информацию, касающуюся жалоб граждан на переход из одного НПФ в другой. Как передает «Интерфакс», это сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, проблема заключается в том, что если человек уже переведен из одного НПФ в другой, обратно перейти можно либо через суд, либо через подачу заявления в фонд, но тогда придется ждать следующего года.

«В зависимости от того, какая информация предоставляется, мы либо отказываем в жалобе, либо удовлетворяем, применяем меры административного воздействия к НПФам», - сказал Чистюхин.

По оценке зампреда ЦБ, в текущем режиме эффективно решить эту проблему нельзя. По его словам, нужно, чтобы законы позволяли негосударственому фонду узнавать, что клиент хочет от него уйти, обязывали информировать клиента о возможной потере дохода и фиксировать, что гражданин сам стал клиентом НПФ, а не кто-то за него поставил подпись.

Наиболее правильным Чистюхин назвал решение, которое предложено в рамках системы индивидуального пенсионного капитала: при переходе физлица в другой НПФ с ним переходят только его будущие накопления, а то, что уже накоплено, остается в текущем фонде на пять лет.

С января по июнь 2017 г. ЦБ получил 2600 жалоб на НПФ по итогам переходной кампании 2016 г. Это в пять раз больше, чем за три предыдущих года, вместе взятые. Заявители чаще всего жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, на удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе.

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Политика
Новости

Яровая предложила установить пожизненный срок заключения для педофилов

Ведомости
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В четверг рабочая группа при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой проводит заседание по законопроекту, который ужесточает ответственность для педофилов. Группа предлагает устанавливать за сексуальные преступления в отношении малолетних пожизненный срок заключения, отмечает «Интерфакс».

Яровая заявила, что попросит генпрокурора Юрия Чайку ввести линейную систему учета возбужденных уголовных дел за подобные преступления против несовершеннолетних «с указанием статьи, по которой возбуждаются уголовные дела, возраст жертвы, отношение жертвы к преступнику, родители, совместно проживающие лица, служебная зависимость, единичность, неоднократность, рецидив, имело ли место укрывательство, становился ли преступник сам жертвой насилия» (цитата по «РИА Новости»). Она пояснила, что без понимания линейной зависимости создавать комплексные меры по борьбе с такими преступлениями сложно.

В законопроекте впервые предлагается ввести ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. Как пояснила Яровая, использование интернета «позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв», передает ТАСС.

В феврале вице-спикер Госдумы выступала с инициативой создать единый реестр педофилов. Такая мера, по ее мнению, нужна для того, чтобы они не могли после совершения преступления сексуального характера занимать должности, которые имеют отношение к работе с детьми.

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