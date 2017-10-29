В Барселоне 300 000 человек вышли на марш против независимости Каталонии

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Анонс «Ведомостей» на 30 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Виталий Несис объяснил в интервью, в чем главное конкурентное преимущество Polymetal;

провайдеры не справляются с блокировкой сайтов;

нефть впервые за два года стоит дороже $60 за баррель и не склонна дешеветь.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как санкции отразятся на оборонных предприятиях России

и статью на полосе «Комментарии»: Си Цзиньпин открыл новую эпоху в политике Китая.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».