В Барселоне 300 000 человек вышли на марш против независимости Каталонии
В марше за сохранение единства Испании, который прошел сегодня в Барселоне, приняли участие около 300 000 человек, сообщает газета El Pais со ссылкой на данные местной полиции.
Организаторы акции оценивают число пришедших в 1,1 млн.
В минувшую пятницу премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном. Управлять автономией до досрочных выборов, назначенных на 21 декабря, будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария.
Пучдемон отказался признавать решение властей Испании и призвал жителей автономии «мирным способом» защищать независимость Каталонии.