Депутат от КПРФ попросил спецслужбы проверить мэрию Москвы из-за программы «Моя улица»

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 ноября 2017 года

Политика

Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон остался в Бельгии. В отличие от бывших каталонских министров, он не предстал перед судом в Мадриде по обвинениям в мятеже за стремление отделить регион от Испании. Он утверждает, что судебный процесс в Испании будет несправедливым и политически мотивированным читать на WSJ.com читать на FT.com

Правительство Узбекистана представило детали о подозреваемом в совершении теракта на Манхэттене читать на WSJ.com

WSJ ознакомилась с доказательствами махинаций на губернаторских выборах в Венесуэле. Благодаря дополнительным голосам победу в штате Боливар одержал генерал, которого поддерживает правящая партия Николаса Мадуро читать на WSJ.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп намерен номинировать на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) ее управляющего Джерома Пауэлла, говорят знакомые с ситуацией люди. Вероятно, Пауэлл продолжит нынешнюю политику ФРС читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Похоже, что Джанет Йеллен покинет пост председателя ФРС после всего одного срока. Хотя три предыдущих председателя получали повторные назначения, когда к власти приходил президент из противоположной партии читать на WSJ.com

Венесуэла сделала важный платеж по облигациям в среду, но в четверг ей предстоит еще один. Страна все еще рискует допустить дефолт читать на FT.com

Для устранения неравенства между мужчинами и женщинами потребуется 100 лет, по оценкам World Economic Forum. Организация исследовала неравенство в области здравоохранения, образования, политики, доходов и карьерных перспектив читать на FT.com

Крупный план

Предполагалось, что вступление Китая в ВТО поможет стране перейти к рыночной экономике и интегрироваться в мировую торговлю. Но вместо этого Китай наводнил мир дешевым экспортом и стал больше спорить с США и ЕС в торговых вопросах читать на WSJ.com

Индустрия

В Китае много промышленных «предприятий-зомби», выживающих благодаря государственной поддержке. Но приватизация Dongbei Special Steel, пережившей дефолт 10 раз, служит прецедентом и вселяет надежду, что власти станут открытыми и к другим рыночным способам решения этой проблемы читать на FT.com

Автомобили

Tesla получила убыток в III квартале и предупредила, что ей потребуется на несколько месяцев больше, чтобы увеличить объемы производства электромобилей Model 3 до 5000 в неделю читать на WSJ.com читать на FT.com

Спрос на автомобили в США в октябре превзошел прогнозы аналитиков, и почти все крупные автопроизводители отчитались о росте продаж читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Россия и Иран в среду подписали соглашения в сфере энергетики на $30 млрд в ходе визита Владимира Путина в Тегеран читать на FT.com

Прибыль Royal Dutch Shell в III квартале выросла на 47% на фоне восстановления цен на нефть читать на FT.com

Финансы

Прибыль Credit Suisse в III квартале сильно выросла благодаря бизнесу по управлению частным капиталом читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп подписал закон, отменяющий правило, которое помогало клиентам подавать коллективные иски к банкам. Это неудача для Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) читать на WSJ.com

Рекламирующие IPO и ICO знаменитости рискуют нарушить закон, если не будут раскрывать информацию о том, сколько им за это заплатили, предупредила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) читать на WSJ.com

Австралийский банк NAB сократит 4000 сотрудников из-за автоматизации своих операций читать на FT.com

В Великобритании финансово-технологические стартапы отбирают у банков рыночную долю в таких областях, как кредитование и денежные переводы читать на FT.com

Технологии

Прибыль Facebook в III квартале выросла на 79%. Но компания предупредила, что в следующем году ее расходы сильно возрастут, так как она станет много инвестировать в борьбу с неприемлемым контентом. Facebook находится под давлением властей США, расследующих предполагаемое использование ее платформы Россией для влияния на американских избирателей читать на WSJ.com читать на FT.com

Политическую рекламу российских троллей видели почти 150 млн человек, рассказала Facebook комитету по разведке сената США в среду. До этого она сообщала о 126 млн. Согласно представленным данным, реклама была нацелена на пользователей исходя из их расы, политических предпочтений, религии и других интересов читать на WSJ.com читать на FT.com

FT демонстрирует, как выглядели в Facebook некоторые рекламные посты российских троллей читать на FT.com

Американские технологические гиганты и китайские госкомпании продемонстрировали новейшие технологии слежения за людьми на посвященной безопасности выставке в Шэньчжэне. Во многих представленных продуктах используются технологии искусственного интеллекта и распознавания лиц читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Qualcomm сократилась на 89% из-за антимонопольного штрафа тайваньских регуляторов и спора с Apple по поводу роялти читать на WSJ.com

Медиабизнес

Операторы кинотеатров в США называют требования Walt Disney к показу фильма «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» беспрецедентно обременительными. Но на фоне снижения продаж билетов они готовы играть по правилам Disney читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Продажи самого популярного в США пива – легкого лагера – снижаются, так как потребители переходят на крафтовое и мексиканское пиво, а также на вино и другие спиртные напитки читать на WSJ.com

Недвижимость

Миллиардер Ли Ка-Шин продаст свою долю в гонконгском небоскребе The Center за рекордные $5,2 млрд читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые начальники слишком сильно пытаются помогать плохо справляющимся с работой подчиненным. Но из-за этого они рискуют деморализовать остальных сотрудников и даже сами лишиться работы читать на WSJ.com

Работающие удаленно люди часто чувствуют, что лишены поддержки коллег, показывает новое исследование. Поэтому менеджерам важно правильно с ними взаимодействовать читать на WSJ.com

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