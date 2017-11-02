Политика

Новости

В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

В Московской области на переезде между станциями Барыбино и Михнево Павелецкого направления МЖД электропоезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии погиб один человек. На данный момент задержано движение четырех поездов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Погиб водитель легковой машины», — сказал источник, в электричке никто не пострадал.

Причины ДТП выясняются. Авария произошла приблизительно в 18.45 мск. На переезде световая и звуковая сигнализации были в рабочем состоянии. Водитель нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающейся электричкой, следовавшей по маршруту Москва – Кашира. Столкновения не удалось избежать несмотря на то, что машинист предпринял экстренное торможение. В результате аварии машину отбросило на соседние пути.

Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве