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В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

РИА Новости
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В Московской области на переезде между станциями Барыбино и Михнево Павелецкого направления МЖД электропоезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии погиб один человек. На данный момент задержано движение четырех поездов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Погиб водитель легковой машины», — сказал источник, в электричке никто не пострадал.

Причины ДТП выясняются. Авария произошла приблизительно в 18.45 мск. На переезде световая и звуковая сигнализации были в рабочем состоянии. Водитель нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающейся электричкой, следовавшей по маршруту Москва – Кашира. Столкновения не удалось избежать несмотря на то, что машинист предпринял экстренное торможение. В результате аварии машину отбросило на соседние пути.

Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве

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Авто
Новости

Правительство Франции продаст долю в Renault

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Французское правительство продаст 14 млн акций (доля в 4,73%) автопроизводителя Renault, сообщает государственный инвестиционный фонд Франции APE.

Сделка может составить примерно 1,21 млрд евро, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на котировки компании.

Сейчас французское правительство владеет 19,7% в Renault. Выставляемый на продажу пакет акций государство приобрело в апреле 2015 г. перед собранием акционеров. Правительство Франции хотело усилить свою позицию по сравнению с компанией Nissan, передает Bloomberg.

В октябре 2015 г. правительство Франции сообщало о том, что откладывает продажу своей доли в Renault. Это случилось из-за падения акций автопроизводителей по всему миру. Кроме того, сделку перенесли из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках, писала The Wall Street Journal.

Тогда представители фонда отмечали, что акции будут проданы после стабилизации фондовых рынков. После сделки правительство Франции все равно останется крупнейшим акционером Renault с долей 15,01% в капитале, уточняет APE.

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Технологии
Новости

Компания Дмитрия Гришина продала долю в Mail.ru за $150 млн

Интерфакс
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Компания сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited продала на Лондонской бирже 4 717 879 GDR интернет-компании, что соответствует 2,1% капитала Mail.ru.

Mail.ru сообщила, что цена размещения составила $31,8 за расписку, а стоимость всего пакета - чуть более $150 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже цена одной GDR составила $31,6, снизившись на 2,32%.

После продажи GDR у Denholma останется 1,1% Mail.ru. В отношении этого пакета, как сообщалось ранее, будет действовать трехмесячный lock-up период.

Крупнейший акционер Mail.ru - «Мегафон» - владеет 15,2% капитала и 63,8% голосов, южноафриканской медиакомпании Naspers (через дочернюю компанию MIH) принадлежит 27,55% капитала и 12,2% голосов. Третий по величине акционер Mail.ru - китайская интернет-компания Tencent, владеющая 7,37% капитала и 3,27% голосов.

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Политика
Новости

Троллейбусы в Астрахани приостановили из-за долгов

ТАСС
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Работа троллейбусов в Астрахани приостановлена на неопределенный срок из-за долгов за электричество Автобусно-троллейбусного предприятия (АТП) и износа контактных сетей.

«Автобусно-троллейбусное предприятие действительно обесточено. Причина - долги за электроэнергию, а также критический износ контактной сети и тяговых подстанций. Безопасно эксплуатировать электрооборудование предприятия сейчас невозможно, поэтому выпуск троллейбусов на линию прекращен. Точно не можем сказать, на какой срок приостановлена работа троллейбусов», - уточнили в администрации.

Троллейбус в Астрахани был запущен к 50-й годовщине Октябрьской революции - 5 ноября 1967 г. Таким образом, электротранспорт в Астрахани закрыт в год своего 50-летия.

По информации областного правительства, на линии работали семь троллейбусов. Состояние контактной сети - более 52 км - «оставляет желать лучшего», необходима замена 27,8 км троса несущей подвески, опор контактной сети, капитальный ремонт 12 трансформаторов. На содержание парка из регионального бюджета необходимо 50 млн руб. Работники АТП уведомлены о предстоящем сокращении (более 40 человек являются пенсионерами).

В администрации Астрахани утверждают, что троллейбус городу не нужен. «Троллейбусы не выходят на линию уже три дня, при этом никакого транспортного коллапса нет, скорее всего, троллейбусы будут заменены автобусами средней вместимости, маршруты будут сохранены», - сказал представитель администрации. В будущем Астрахань закупит 20 автобусов средней вместимости на газомоторном топливе.

Прокуратура области уже начала проверку по факту отсутствия на линии троллейбусов. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено исполнению трудового законодательства на предприятии.

Тестирование электробуса в Москве

Политика
Новости

ФСБ вновь провела обыски у генподрядчика строительства «Лахта центра» в Петербурге

ТАСС
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Сотрудники ФСБ провели обыски у генподрядчика «Лахта центра» компании Renaissance Construction по ранее возбужденному уголовному делу о нарушении валютного законодательства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подробнее рассказывать о ходе и результатах расследования в пресс-службе ФСБ не стали.

12 сентября сотрудники ФСБ уже проводили обыски в Renaissance Construction. Тогда источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что было возбуждено уголовное дело по статье УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России». Следствие считает, что руководство компании незаконно вывело за границу около 100 млрд руб. В компании отрицают обвинения.

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Технологии
Новости

В Москве стоящие в очереди за iPhone X могут греться в бесплатных автобусах

РИА Новости
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Власти Москвы предоставили бесплатные автобусы для тех, кто стоит в очереди за новым iPhone X, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в транспортном комплексе.

«Неважно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», — пояснил он.

Ранее представитель ретейлера re:Store Людмила Семушина пояснила, что места в очереди желающие купить новый смартфон стали занимать за три дня до начала продаж несмотря на холодную погоду.

Лица очереди за iPhone X

Политика
Новости

В Испании суд арестовал восьмерых членов правительства Каталонии

Ведомости
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В Испании суд арестовал до рассмотрения дела по существу восьмерых бывших членов парламента Каталонии, в том числе бывшего заместителя главы парламента Ориола Жункераса, пишет El Pais.

Под залог в размере 50 000 евро может остаться на свободе только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила. Ранее сообщалось, что накануне провозглашения независимости властями Каталонии он ушел в отставку.

Ранее прокуратура Испании попросила суд объявить в международный розыск и выдать разрешение на арест бывшего главы парламента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех членов экс-правительства автономии, находящихся на данный момент в Брюсселе.

Арестованные члены парламента обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

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Бизнес
Новости

Онищенко попросит ФСБ проверить иностранные лаборатории в России

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Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости проверить иностранные компании, которые занимаются исследованиями биоматериалов и клиническими испытаниями лекарств в России. Для этого он направит запрос в органы, в том числе в ФСБ, передает ТАСС.

Цели две: проверить соблюдение договорных требований и изучить возможность их ужесточения, сказал Онищенко. Он также обратил внимание на то, что у компаний с иностранным капиталом есть возможность проводить исследования, не отчитываясь перед российскими властями.

В перспективе в России должны работать только национальные компании, отметил Онищенко.

В четверг, 2 ноября, компания «Инвитро» заявила о возможности подать иск против него о защите деловой репутации. Комментарии компании как раз свидетельствуют о том, что должного контроля за их обследованиями и за соблюдением ими российского законодательства не ведется, заявил ТАСС Онищенко.

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Политика
Новости

Акционеры ЮКОСа прекратили разбирательства с Россией в Бельгии

Интерфакс/Ведомости
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Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от судебного разбирательства с Россией в Бельгии. Арест (обеспечительные меры) с имущества России в этой стране снимут, рассказал «Интерфаксу» руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы в этом споре. Специалисты МЦПЗ представляли интересы России в судебном споре с экс-акционерами ЮКОСа.

Судебное разбирательство в Бельгии было инициировано еще в июне 2015 г., напомнил Кондаков.

Решение о снятии арестов было вынесено судом Брюсселя в июне этого года, бывшие акционеры ЮКОСа подали на него апелляцию. «Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск», - добавил Кондаков. По его словам, на данный момент все исполнительные производства против России, начатые по искам экс-акционеров ЮКОСа, прекращены или приостановлены.

Основное разбирательство предстоит в апелляционном суде Гааги. «Компания Yukos Universal Limited, один из бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС, решила отказаться от исполнительного производства в Бельгии», - говорится в коммюнике Group Menatep Limited (GML). Бывшие акционеры решили сосредоточиться на предстоящих судебных разбирательствах в апелляционном суде Гааги. Исполнение судебных решений от 2014 г. экономически нецелесообразно, говорится в документе.

10 октября министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что экс-акционеры ЮКОСа отказались от судебных разбирательств во Франции.

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Финансы
Новости

Альфа-банк покинул главный управляющий директор

Ведомости
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Главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей покинул свой пост, сообщил банк. Это связано с переездом семьи.

На годы его руководства выпало немало экономических потрясений, и Альфа-Банк достойно их преодолевал: за пять лет активы банка увеличились на 64%, а капитал вырос на 75%, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Альфа-банка Петра Шмида.

Марей останется членом совета директоров банка. Исполняющим обязанности главного управляющего директора Альфа-банка на 12 месяцев с 1 ноября назначен Алексей Чухлов, зампредседателя правления и главный финансовый директор банка.

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Политика
Новости

Володин стал думским куратором борьбы с коррупцией

РБК
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После ухода руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева председатель Госдумы и его заместители перераспределили комитеты, которые они будут курировать. Об этом пишет РБК.

Спикер Госдумы Владимир Володин теперь будет курировать комитет по безопасности и противодействию коррупции, за который раньше отвечал Васильев. Это решение всех лидеров фракций, отметил первый вице-спикер Александр Жуков.

«Это самая смешная новость месяца», - прокомментировал назначение оппозиционер Алексей Навальный.

По словам Жукова, комитет по обороне был уже закреплен за председателем, поэтому решили, что и комитет по безопасности правильно будет ему отдать. За спикером останутся также комитеты по международным делам и по регламенту.

При этом комитет по законодательству, за который ранее отвечал Володин, перейдет к Жукову.

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Авто
Новости

Крупнейший автодилер США поможет Alphabet обслуживать беспилотные машины

Ведомости
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Компания Waymo, принадлежащая Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, договорилась с крупнейшим автодилером США - компанией AutoNation - об обслуживании и ремонте своего растущего автопарка. Финансовые детали не раскрываются.

Это объявление - еще один признак того, что беспилотный проект холдинговой компании Google готов к переходу в новую стадию, пишет The New York Times.

Обслуживание самоуправляемых автомобилей сложнее, чем обычных, отмечает газета, к тому же, они должны работать круглосуточно, чтобы оправдать стоимость своих сенсоров, компьютеров и программного обеспечения. «Они должны служить сотнями тысяч километров, намного больше, чем обычные автомобили... работать не на 99% а на все 100%», - заявил руководитель AutoNation Майкл Джексон. Его компания рассчитывает на расширение этого бизнеса, говорит он.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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