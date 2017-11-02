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Движение более 20 поездов задержано в Подмосковье из-за ДТП

В Подмосковье из-за столкновения электрички с машиной задерживается движение более 20 электропоездов. Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб водитель иномарки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Ступинском районе. Электричка следовала в область из Москвы в Каширу. Перед ней на переезд выехал автомобиль BMW, машинист экстренно затормозил, но удара избежать не удалось. Машину отбросило на соседние пути.

В управлении МЧС Московской области сообщили, что ДТП произошло на перегоне Барыбино - Михнево.

На данный момент последствия аварии устраняют шесть единиц техники, 16 специалистов экстренных служб.

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