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Facebook поручили выявить всех увидевших российскую рекламу пользователей

На слушаниях в конгрессе США Facebook получил задание: выявить десятки миллионов американцев, которые видели российскую рекламу в социальной сети, и уведомить их об этом, сообщает Reuters. Как пишет агентство, американские законодатели и некоторые технические аналитики настаивают на том, чтобы компания идентифицировала пользователей, которые видели около 80 000 постов в Facebook, 120 000 в Instagram и 3000 объявлений, которые, предположительно, были написаны российскими оперативниками, и проинформировать их.

Речь может идти о 126 млн пользователей в Facebook и 20 млн в Instagram, отмечает Reuters.

«Вы чувствуете обязанность, в свою очередь, уведомить тех людей, которые получили доступ к этому? И можете ли вы это сделать? И разве вы не должны этого делать?» — обратился сенатор-демократ Джек Рид к представителю Facebook Колину Стретчу на слушаниях. Стретч ответил, что он не уверен, сможет ли Facebook идентифицировать всех таких пользователей. «Технические проблемы, связанные с этой задачей, являются существенными», — отметил он. В четверг Facebook отказался отвечать на вопросы агентства.

Критики Facebook полагают, что у социальной сети есть технологии для идентификации пользователей, поскольку компания применяет их, когда речь идет о рекламе.

1 ноября юрисконсульты Facebook, Twitter и Google публично выступили перед конгрессменами. Они рассказывали об использовании интернет-платформ этих компаний для вмешательства в предвыборную кампанию в США и воздействия на американское общество. Юристов, в частности, спрашивали, какие данные пользователей доступны соцсетям и что они могут узнать о заказчиках рекламы, как используется таргетирование рекламы под конкретную аудиторию.