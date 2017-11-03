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Собчак запустит предвыборное шоу на Youtube

Выдвинувшаяся на президентские выборы телеведущая Ксения Собчак собирается запустить регулярное шоу в Youtube. Ориентироваться она будет на аналогичную программу Алексея Навального «Кактус». Об этом РБК сообщил Рустем Адагамов, который будет вести ее избирательную кампанию в соцсетях, и еще один ее соратник.

Собчак, вероятно, будет выпускать шоу раз в неделю. Насколько оно будет похоже на шоу Навального, будет зависеть от его бюджета, сказал Адагамов.

Бюджет и название онлайн-шоу пока не утверждены, сказал другой источник РБК. По его словам, Собчак считает, что Навальный «круто» ведет свое шоу, и планирует ориентироваться на его пример, но не только. Запуск проекта назначили на «ближайшее время», добавил он.

Адагамов, который присоединился к команде Собчак 1 ноября, будет вести ее аккаунты в Facebook, Twitter и Telegram и консультировать ее по продвижению кампании в Instagram.

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