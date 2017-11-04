Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания по российскому делу
Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейж дал показания в конгрессе США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента, пишет газета The New York Times.
Пейдж рассказал о короткой встрече с российскими чиновниками во время поездки в Россию в июле 2016 г. «Я очень быстро поздоровался с некоторыми людьми. Это все», — сказал экс-советник. Ранее Пейдж отрицал, что в ходе поездки встречался с российскими чиновниками, отмечает издание.
Также выяснилось, что Пейдж рассказывал о поездке генпрокурору США Джеффу Сешнсу, который во время кампании занимал пост ведущего внешнеполитического советника Трампа, сказал собеседник издания.