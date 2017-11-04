Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания по российскому делу

Политика

Новости

В посольстве России в Оттаве назвали бессмысленными канадские санкции

Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин назвал бессмысленными и неблаговидными санкции Канады в отношении России. Он добавил, что «в случае новых санкций ответ будет неизбежным и взаимным».

По мнению Калинина, решение Канады «изолировать себя от одной из ключевых мировых держав, чтобы удовлетворить русофобское лобби», возвращает внешнюю политику страны «к узкому черно-белому восприятию мира, который не соответствует современной геополитике».

В пятницу правительство Канады ввело санкции в отношении 30 граждан России. В список вошли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, ряд следователей СКР, замгенпрокурора Виктор Гринь и другие. Все они входят и в так называемый «список Магнитского», составленный в США.

Россия зеркально ответила на санкции Канады. Ответные меры представляют собой запрет на въезд в страну десяткам канадских деятелей.