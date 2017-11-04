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СМИ узнали возможную причину увольнения министра обороны Британии

Майкл Фэллон мог покинуть пост министра обороны Великобритании на фоне политических интриг, сплетенных лидером палаты общин Андреа Ледсом и связанных с Brexit. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Ледсом узнала, что Фэллон намерен добиваться ее увольнения из-за ее позиции по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. По словам источника, за день до отставки Фэллона Ледсом сообщила премьер-министру страны Терезе Мэй о том, что он якобы недостойно себя с ней вел.

«Она нанесла ему удар, чтобы быть уверенной в том, что ее не уволят, потому что никто не уволит информатора», — цитирует газета одного из британских министров.

Майкл Фэллон подал в отставку 1 ноября. Он признался в том, что его отношение к женщинам в прошлом не соответствовало стандартам, предъявляемым к британским военнослужащим. Министр извинился перед журналисткой Джулией Хартли-Брюер за то, что в 2002 г. коснулся ее колена во время делового ужина.