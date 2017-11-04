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Вертолет Ми-8 подняли со дна моря у берегов Шпицбергена

Фюзеляж вертолета Ми-8, упавшего у берегов Шпицбергена, подняли на поверхность, но тел в нем не нашли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российского генконсула в Баренцбурге Вячеслава Николаева.

«Других тел пока не обнаружено. До поднятия фюзеляжа вертолета, еще вчера, нашли ботинок и сумку — тоже на удалении 80 м от места расположения фюзеляжа», — сказал Николаев.

Теперь со дна Баренцева моря необходимо поднять хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал с радаров 26 октября. На его борту находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Его доставили в Тромсё для вскрытия и опознания.