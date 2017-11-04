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Черный ящик вертолета Ми-8 подняли на поверхность

Бортовой самописец вертолета Ми-8, разбившегося у берегов Шпицбергена, подняли на поверхность вместе с фюзеляжем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативной группы МЧС. Прибор отправят в Москву для расшифровки.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал с радаров 26 октября. Его обломки нашли на дне моря рядом с норвежским архипелагом Шпицберген. На его борту были три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа.

Сегодня спасатели подняли на поверхность фюзеляж вертолета, но тел в нем не обнаружено. Пока удалось найти только одного погибшего.

В МЧС России сообщили, что зона поиска семи пассажиров и членов экипажа расширена. Отмечается, что в районе катастрофы сильное течение. Обследование района крушения ведется при помощи вертолета.