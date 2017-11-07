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В Сеуле Трампа угостят креветками с «дипломатическим подтекстом»

На торжественном приеме в Сеуле, который дадут в честь президента США Дональда Трампа 7 ноября, в меню ужина включены креветки, выловленные у берегов острова, который оспаривают Южная Корея и Япония, передает AFP. Это агентству «Ренхап» сообщили в администрации президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина, комментируя программу ужина. В Корее остров называют Токто, в Японии – Такэсима, территориальный и дипломатический конфликт продолжается не первое десятилетие.

Также Трампу подадут говяжьи ребрышки в подливке с «изысканным соевым соусом», приготовленным 360 лет назад. AFP сделало вывод, что соус приготовили в 1657 г., в год, когда родился Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. Агентство уточняет, что это не рекорд выдержки соевых соусов. В 2012 г. на кулинарной выставке в Южной Корее за 100 млн вон ($90 000) был представлен соус, сделанный 450 лет назад, как утверждали участники мероприятия.

В меню также включена камбала на гриле, самое любимое рыбное блюдо Трампа, сказал «Ренхап» источник в администрации президента Южной Кореи. На десерт подадут шоколадный торт под ванильно-малиновым соусом и коричный мусс с сухофруктами.

Президент США находится в турне по странам Азии. В администрации президента Южной Кореи подчеркнули, что Трампу представят меню в стиле «азиатско-американский фьюжн». В ходе двухдневного визита в Японию Трампа угощали относительно более американизированными местными блюдами. Известно, что суши он не любит.