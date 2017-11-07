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В терминале Внуково возникло задымление

Во Внуково возникло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Оно возникло на подземном техническом этаже и никак не влияет на работу терминала, отмечает агентство.

По информации «Интерфакса», проводка уже обесточена, пассажиров и персонала на месте задымления нет. Сейчас пожарные заканчивают откачку дыма.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник уточнило, что задымление произошло в терминале А. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» дежурный ЦУКС МЧС по Москве, сотрудники службы проводят «разведку», но открытого огня не обнаружили.

На улице ощущается запах гари, отмечает собеседник ТАСС.