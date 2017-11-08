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Британия направит четыре истребителя в Румынию для патрулирования Черного моря

Власти Великобритании решили направить в Румынию четыре военных истребителя Typhoon для патрулирования акватории Черного моря из-за «растущей самоуверенности» России. Истребители прибудут в Румынию летом 2018 г. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

«Великобритания существенно усилила меры по обеспечению безопасности Европы... Я объявляю о новом пакете мер, доказывающем, что Великобритания продолжает играть главную роль в обеспечении европейской безопасности», — приводятся в сообщении слова назначенного 2 ноября министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

Подробнее о новых мерах безопасности он расскажет на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По его словам, Великобритания поддерживает своих союзников, также выступает за миротворческую операцию в Косово. В 2018 г. Великобритания также планирует создать спецподразделение (из 600 военнослужащих) для оперативного реагирования на Западных Балканах.

Уильямсона назначили министром обороны после того, как его предшественник Майкл Фэллон подал в отставку. СМИ писали, что 15 лет назад во время делового ужина министр дотронулся до колена журналистки. Фэллон принес извинения за «недостойное военнослужащего поведение».