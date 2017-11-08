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ТАСС: возбуждено дело о доведении до самоубийства руководителя управления ФАС Крыма

ТАСС
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В Крыму возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства по ст. 110 ч. 2 УК руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Кураева. 8 ноября тело Кураева было обнаружено в квартире, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Следователи при осмотре квартиры обнаружили прощальное видеообращение. 44-летний Кураев возглавлял управление ФАС по Крыму с 2014 г.

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Политика
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Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек

ТАСС
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При столкновении школьного экскурсионного автобуса с полуприцепом грузовика под Ярославлем пострадали 17 человек - 16 детей и водитель автобуса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По уточненным данным, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет», - уточнили в ведомстве. Состояние водителя тяжелое, детей - средней и легкой степени тяжести.

Автобус вез детей из Москвы на экскурсию в Ярославль. На 188-м км автодороги «Холмогоры» в Ростовском районе он столкнулся с полуприцепом грузовика. В автобусе находились 45 человек, из них 38 детей.

В Следственном комитете считают, что ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика. СКР проводит проверку по факту ДТП.

Крупное ДТП с участием детей произошло в ХМАО

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Бизнес
Новости

Алексей Мордашов продаст 2% акций «Северстали»

Интерфакс
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Компания Pearlgreen Limited, принадлежащая основному владельцу «Северстали» (79,2%) Алексею Мордашову, продаст порядка 2% - около 18 млн акций и GDR на акции металлургической компании - по процедуре ускоренного формирования книги заявок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Букраннером сделки выступает Goldman Sachs. Рыночная стоимость такого пакета составляет $276 млн исходя из цены закрытия торгов в среду ($15,35 за GDR).

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Политика
Новости

США с 9 ноября ужесточат санкции против Кубы

Ведомости
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Власти США с 9 ноября расширяют санкции против Кубы. Об этом сообщается в пресс-релизе минфина страны.

Ограничительные меры будут расширены во избежание «экономического взаимодействия с кубинскими военными». Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти США призывают кубинское правительство дать больше политической и экономической свободы народу. Новые ограничения коснутся финансовых транзакций, торговли, туристических поездок и пр.

Всего в санкционный список будут включены 180 кубинских организаций и подконтрольных им структур, в том числе министерство внутренних дел Кубы. В список также входят оборонные компании. Помимо этого санкции затронут 83 кубинских отеля, ряд магазинов и порт Мариэль.

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Технологии
Новости

Создатель Ethereum задумался о «сожжении» криптовалюты

Ведомости
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Создатель Ethereum 23-летний Виталик Бутерин задумался о том, чтобы ограничить эмиссию этой криптовалюты, - например, «сжиганием» с помощью комиссий, сообщает Bloomberg.

На эту мысль Бутерина натолкнули наблюдения за появлением новых криптовалют, которые в 2017 г. привлекли около $3 млрд в ходе так называемых ICO (Initial coin offering – первичное размещение криптовалют). Этот вид финансирования созвучен привычному IPO – размещению ценных бумаг на бирже и одновременно напоминает механизм краудфайндинга. В обмен на инвестиции в криптовалюте проект выдает инвестору собственную криптовалюту – токен.

У главной криптовалюты мира - биткойна - ограничение есть: ее архитектура предполагает эмиссию не более чем 21 млн биткоинов. Но подобный шаг Бутерин не рассматривает. Вместо этого он задумался о комиссии за приложения, созданные на блокчейне Ethereum. И со временем эти комиссии «сожгут» - выведут из обращения - часть токенов, созданных на сети Ethereum, передает Bloomberg.

«Если токен сгорает, у нас появляется экономическая модель, в которой цену этого токена можно определить текущей ценой всех будущих сгоревших токенов, - цитирует Бутерина Bloomberg. - Иначе это просто нечто, что растет и падает. Появляется модель "экономики вуду", в которой токен не обеспечен ничем. И это выглядит жутко».

По словам Бутерина, именно из этих соображений сейчас исходит его команда - речь идет о создании способов необратимого уничтожения токенов Ethereum.

Минусы ICO уже несколько месяцев беспокоят Бутерина. В конце августа он усомнился в ценности многих проводимых ICO. Токены многих проектов не несут реальной ценности и их цель – привлечь больше денег, объяснял Бутерин. В какой-то момент рынок это поймет и провести новое ICO будет сложнее, уверен Бутерин. Другой недостаток ICO в том, что такой сбор криптовалют сконцентрирован на команде, в том, что ей сразу дают деньги, считает программист. Вместо этого Бутерин предлагал ввести конкуренцию между командами, кто лучше бы реализовал идею, причем деньги они бы получали не сразу.

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Политика
Новости

В Москве спасли двух рабочих во время пожара на объекте СВР

Интерфакс
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Пожарные обнаружили и спасли двух из трех рабочих, которых не могли некоторое время найти после возникновения возгорания в коллекторе на одном из объектов Службы внешней разведки (СВР) в Ясенево, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«До выяснения всех обстоятельств мы воздерживаемся от дальнейших комментариев», - ранее говорил представитель службы.

В свою очередь руководитель пресс-центра СВР Сергей Иванов заявил, что пожар уже локализован, погибших и пострадавших нет.

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Экономика
Новости

Депутаты одобрили в первом чтении проект повышения МРОТ до прожиточного минимума‍

ТАСС
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Госдума одобрила в первом чтении проект закона о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Документ был внесен на рассмотрение правительством в конце сентября этого года.

В том же месяце президент Владимир Путин во время встречи с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым заявил, что в России власти повысят МРОТ до размера прожиточного минимума, так как «люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум».

Согласно законопроекту с 1 января 2018 г. МРОТ составит 9489 руб. в месяц, что составляет 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале 2017 г. Начиная с 2019 г. его размер будет уже таким же, как и величина прожиточного минимума.

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Политика
Новости

СМИ: в Сирии правительственные войска окружили последний оплот ИГ в стране

РИА Новости
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В Сирии правительственные войска и их союзники взяли в кольцо город Абу-Кемаль — последний оплот «Исламского государства» в стране, рассказал «РИА Новости» источник.

«Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль», — заявил он, добавив, что сирийская армия собирается освободить окруженный город в ближайшие несколько дней.

Ранее правительственные войска освободили Дейр-эз-Зор. Трехлетняя блокада города была прорвана 5 сентября со стороны западной части города. После этого сирийская армия отбила у «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) крупный оплот близ Абу-Кемаля — в городе Меядин. 3 ноября стало известно о возвращении властям Сирии полного контроля над Дейр-эз-Зором.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в Сирии от террористов освобождено более 90% территории страны.

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Политика
Новости

СМИ назвали причину пожара в одном из зданий СВР в Москве

Ведомости
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Возгорание в одном из зданий Службы внешней разведки (СВР) в Ясенево предположительно произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в кабельном коллекторе, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

По информации источника, в момент возникновения пожара в коллекторе находились трое рабочих.

Ранее в пресс-службе управления МЧС по Москве заявили, что в коллекторе могли находиться люди. «Приняты все меры по спасению возможно находящихся там людей и тушению пожара», - отметили в ведомстве.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могло быть короткое замыкание. «Огонь распространился на 10 погонных метров», — уточнил он.

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Политика
Новости

Британия направит четыре истребителя в Румынию для патрулирования Черного моря

Ведомости
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Власти Великобритании решили направить в Румынию четыре военных истребителя Typhoon для патрулирования акватории Черного моря из-за «растущей самоуверенности» России. Истребители прибудут в Румынию летом 2018 г. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

«Великобритания существенно усилила меры по обеспечению безопасности Европы... Я объявляю о новом пакете мер, доказывающем, что Великобритания продолжает играть главную роль в обеспечении европейской безопасности», — приводятся в сообщении слова назначенного 2 ноября министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

Подробнее о новых мерах безопасности он расскажет на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По его словам, Великобритания поддерживает своих союзников, также выступает за миротворческую операцию в Косово. В 2018 г. Великобритания также планирует создать спецподразделение (из 600 военнослужащих) для оперативного реагирования на Западных Балканах.

Уильямсона назначили министром обороны после того, как его предшественник Майкл Фэллон подал в отставку. СМИ писали, что 15 лет назад во время делового ужина министр дотронулся до колена журналистки. Фэллон принес извинения за «недостойное военнослужащего поведение».

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Политика
Новости

В суде объяснили отказ принять иск Навального к Путину

Интерфакс
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Тверской суд Москвы не принял к производству иск политика Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину из-за отказов администраций разных российских городов в проведении митингов. Как постановил суд, подобные иски не рассматриваются в административном судопроизводстве, передает «Интерфакс» со ссылкой на пояснение пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

«Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», - добавила она.

Первым об отказе суда принять иск Навального к Путину сообщил в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он пообещал, что решение суда будет обжаловано. Иск был подан 3 ноября.

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Экономика
Новости

Орешкин раскритиковал поправки Минфина в закон о концессиях

Ведомости
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Минэкономразвития России выступает против предложений Минфина изменить законодательство о концессиях, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

Концессионным соглашениям нужно давать больше пространства как наиболее эффективному способу строительства тех же инфраструктурных объектов, отметил Орешкин. «Неаккуратные заявления Минфина» вносят неопределенность и портят инвестиционный климат в России, добавил он.

В середине ноября пройдет заседание у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу концессий, на котором обсудят все предложения, подчеркнул Орешкин.

Как писали «Ведомости», поправки Минфина предполагают, что полное возмещение затрат из бюджета возможно, но платить государство начнет после сдачи объекта. Полностью рассчитаться за стройку государство должно не менее чем за пять лет, а в первые три года сможет выплатить максимум 75%. Кроме того, государство не должно брать на себя более 75% расходов на строительство объекта без платы концедента и больше половины расходов на эксплуатацию.

Минфин подготовил поправки в законодательство о концессиях, потому что получил в этом году право регулировать закупки. «Нас беспокоит отсутствие четкой границы между концессиями и госзакупками», - отмечал замминистра финансов Алексей Лавров, готовивший поправки.

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