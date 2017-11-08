Политика

Новости

Украина собралась следить за Россией с помощью стратегических беспилотников

Украина в перспективе создаст беспилотник стратегического класса, способный долететь до Камчатки и следить за всеми регионами России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов после испытания первого украинского ударного беспилотника «Горлица».

«Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующий шаг будет - беспилотные летательные аппараты стратегического уровня», - заявил Турчинов.

Стратегический беспилотник нужен Украине, чтобы следить за Россией не только близ границ, а знать, что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах «страны-агрессора». «Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах», - сказал Турчинов.

В Киевской области в среду состоялись испытания первого тактического ударного беспилотника «Горлица», разработанного госпредприятием «Антонов». По данным СНБО, его дальность превышает 1 000 км, потолок 5 000 м, длительность полета 7 часов. Взлетный вес оценивается в 200 кг, размах крыла - порядка 7 м. Вооружение - две ракеты воздух-земля. По заявленным характеристикам он примерно соответствует российскому БПЛА «Форпост». Оба беспилотника очень далеки от уровня стратегических БПЛА типа американского RQ-4 Global Hawk взлетным весом до 15 т.