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В Думу внесли законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными

РИА Новости
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На рассмотрение в Думу внесен законопроект об ужесточении наказания за обращение с животными, повлекшее гибель или увечье. Авторами документа являются депутаты «Единой России» Владимир Бурматов и Сергей Вострецов и эсеры Елена Драпеко и Олег Шеин. Они предлагают увеличить наказание за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы.

Речь идет о жестоком обращении (в результате которого животное погибло или получило травмы) из хулиганских или корыстных побуждений или с применением садистских методов. На данный момент законодательством не предусмотрена возможность строгого наказания.

Проектам закона также предусматривается расширение состава преступления: вводится дополнительная ответственность за деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой в присутствии малолетнего, или сопряженное с демонстрацией в СМИ. За правонарушение может быть назначен штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. В качестве наказания могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет. Крайняя мера - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Экономика
Новости

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России в XXI веке

Ведомости
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Развитие Дальнего Востока является для России национальным приоритетом XXI в. Об этом президент Владимир Путин написал в статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию», опубликованной на сайте Кремля. Версию текста на английском языке опубликовал Bloomberg.

Президент считает, что на Дальнем Востоке необходимо создавать больше «территорий роста», масштабно осваивать природные богатства и заниматься поддержкой в регионе передовых высокотехнологичных отраслей, инвестировать в образование и здравоохранение, формировать конкурентные научно-исследовательские центры. Путин надеется, что зарубежные партнеры, «прежде всего из экономик АТЭС», будут подключаться к реализации соответствующих программ и проектов. «Зарубежные участники ежегодно проводимого Восточного экономического форума во Владивостоке уже могли убедиться в перспективности и реалистичности наших планов», - считает глава государства.

По его словам, еще одним вызовом, требующим совместного реагирования партнеров по АТР, является «предупреждение и ликвидация последствий природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и пандемий». Также уделять внимание следует и вопросам продовольственной безопасности. Россия надеется стать ведущим поставщиком экологически чистых продуктов для «соседей по АТР».

Президент отметил, что Россия поддерживает идею формирования Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли. «За прошедшие пять лет доля экономик АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23 до 31%, а в экспорте – с 17 до 24%», - говорится в статье.

Во вьетнамском Дананге 10-11 ноября будет проходить 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС).

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Недвижимость
Новости

Бывший вице-губернатор Петербурга признал вину в хищениях при строительстве «Зенит-арены»

РИА Новости
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Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 млн руб. при строительстве «Зенит-арены», передает «РИА Новости».

11 октября этого года он подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. 16 октября Оганесян признал вину.

В ноябре 2016 г. его задержали в столице. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Политика
Новости

Украина собралась следить за Россией с помощью стратегических беспилотников

Ведомости
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Украина в перспективе создаст беспилотник стратегического класса, способный долететь до Камчатки и следить за всеми регионами России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов после испытания первого украинского ударного беспилотника «Горлица».

«Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующий шаг будет - беспилотные летательные аппараты стратегического уровня», - заявил Турчинов.

Стратегический беспилотник нужен Украине, чтобы следить за Россией не только близ границ, а знать, что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах «страны-агрессора». «Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах», - сказал Турчинов.

В Киевской области в среду состоялись испытания первого тактического ударного беспилотника «Горлица», разработанного госпредприятием «Антонов». По данным СНБО, его дальность превышает 1000 км, потолок - 5000 м, длительность полета - 7 часов. Взлетный вес оценивается в 200 кг, размах крыла - порядка 7 м. Вооружение - две ракеты «воздух - земля». По заявленным характеристикам он примерно соответствует российскому БПЛА «Форпост». Оба беспилотника очень далеки от уровня стратегических БПЛА типа американского RQ-4 Global Hawk взлетным весом до 15 т.

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Политика
Новости

ТАСС: возбуждено дело о доведении до самоубийства руководителя управления ФАС Крыма

ТАСС
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В Крыму возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства по ст. 110 ч. 2 УК руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Кураева. 8 ноября тело Кураева было обнаружено в квартире, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Следователи при осмотре квартиры обнаружили прощальное видеообращение. 44-летний Кураев возглавлял управление ФАС по Крыму с 2014 г.

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Политика
Новости

Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек

ТАСС
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При столкновении школьного экскурсионного автобуса с полуприцепом грузовика под Ярославлем пострадали 17 человек - 16 детей и водитель автобуса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По уточненным данным, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет», - уточнили в ведомстве. Состояние водителя тяжелое, детей - средней и легкой степени тяжести.

Автобус вез детей из Москвы на экскурсию в Ярославль. На 188-м км автодороги «Холмогоры» в Ростовском районе он столкнулся с полуприцепом грузовика. В автобусе находились 45 человек, из них 38 детей.

В Следственном комитете считают, что ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика. СКР проводит проверку по факту ДТП.

Крупное ДТП с участием детей произошло в ХМАО

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Бизнес
Новости

Алексей Мордашов продаст 2% акций «Северстали»

Интерфакс
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Компания Pearlgreen Limited, принадлежащая основному владельцу «Северстали» (79,2%) Алексею Мордашову, продаст порядка 2% - около 18 млн акций и GDR на акции металлургической компании - по процедуре ускоренного формирования книги заявок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Букраннером сделки выступает Goldman Sachs. Рыночная стоимость такого пакета составляет $276 млн исходя из цены закрытия торгов в среду ($15,35 за GDR).

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Политика
Новости

США с 9 ноября ужесточат санкции против Кубы

Ведомости
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Власти США с 9 ноября расширяют санкции против Кубы. Об этом сообщается в пресс-релизе минфина страны.

Ограничительные меры будут расширены во избежание «экономического взаимодействия с кубинскими военными». Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти США призывают кубинское правительство дать больше политической и экономической свободы народу. Новые ограничения коснутся финансовых транзакций, торговли, туристических поездок и пр.

Всего в санкционный список будут включены 180 кубинских организаций и подконтрольных им структур, в том числе министерство внутренних дел Кубы. В список также входят оборонные компании. Помимо этого санкции затронут 83 кубинских отеля, ряд магазинов и порт Мариэль.

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Технологии
Новости

Создатель Ethereum задумался о «сожжении» криптовалюты

Ведомости
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Создатель Ethereum - 23-летний Виталик Бутерин задумался о том, чтобы ограничить эмиссию этой криптовалюты - например, «сжиганием» с помощью комиссий, сообщает Bloomberg.

На эту мысль Бутерина натолкнули наблюдения за появлением новых криптовалют, которые в 2017 г. привлекли около $3 млрд в ходе так называемых ICO (Initial coin offering – первичное размещение криптовалют). Этот вид финансирования созвучен привычному IPO – размещению ценных бумаг на бирже и одновременно напоминает механизм краудфайндинга. В обмен на инвестиции в криптовалюте проект выдает инвестору собственную криптовалюту – токен.

У главной криптовалюты мира - биткойна - ограничение есть: ее архитектура предполагает эмиссию не более чем 21 млн биткойнов. Но подобный шаг Бутерин не рассматривает. Вместо этого он задумался о комиссии за приложения, созданные на блокчейне Ethereum. И со временем эти комиссии «сожгут» - выведут из обращения - часть токенов, созданных на сети Ethereum, передает Bloomberg.

«Если токен сгорает, у нас появляется экономическая модель, в которой цену этого токена можно определить текущей ценой всех будущих сгоревших токенов, - цитирует Бутерина Bloomberg. - Иначе это просто нечто, что растет и падает. Появляется модель "экономики вуду", в которой токен не обеспечен ничем. И это выглядит жутко».

По словам Бутерина, именно из этих соображений сейчас исходит его команда - речь идет о создании способов необратимого уничтожения токенов Ethereum.

Минусы ICO уже несколько месяцев беспокоят Бутерина. В конце августа он усомнился в ценности многих проводимых ICO. Токены многих проектов не несут реальной ценности и их цель – привлечь больше денег, объяснял Бутерин. В какой-то момент рынок это поймет и провести новое ICO будет сложнее, уверен Бутерин. Другой недостаток ICO в том, что такой сбор криптовалют сконцентрирован на команде, в том, что ей сразу дают деньги, считает программист. Вместо этого Бутерин предлагал ввести конкуренцию между командами, кто лучше бы реализовал идею, причем деньги они бы получали не сразу.

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Политика
Новости

В Москве спасли двух рабочих во время пожара на объекте СВР

Интерфакс
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Пожарные обнаружили и спасли двух из трех рабочих, которых не могли некоторое время найти после возникновения возгорания в коллекторе на одном из объектов Службы внешней разведки (СВР) в Ясенево, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«До выяснения всех обстоятельств мы воздерживаемся от дальнейших комментариев», - ранее говорил представитель службы.

В свою очередь руководитель пресс-центра СВР Сергей Иванов заявил, что пожар уже локализован, погибших и пострадавших нет.

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Экономика
Новости

Депутаты одобрили в первом чтении проект повышения МРОТ до прожиточного минимума‍

ТАСС
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Госдума одобрила в первом чтении проект закона о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Документ был внесен на рассмотрение правительством в конце сентября этого года.

В том же месяце президент Владимир Путин во время встречи с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым заявил, что в России власти повысят МРОТ до размера прожиточного минимума, так как «люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум».

Согласно законопроекту с 1 января 2018 г. МРОТ составит 9489 руб. в месяц, что составляет 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале 2017 г. Начиная с 2019 г. его размер будет уже таким же, как и величина прожиточного минимума.

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Политика
Новости

СМИ: в Сирии правительственные войска окружили последний оплот ИГ в стране

РИА Новости
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В Сирии правительственные войска и их союзники взяли в кольцо город Абу-Кемаль — последний оплот «Исламского государства» в стране, рассказал «РИА Новости» источник.

«Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль», — заявил он, добавив, что сирийская армия собирается освободить окруженный город в ближайшие несколько дней.

Ранее правительственные войска освободили Дейр-эз-Зор. Трехлетняя блокада города была прорвана 5 сентября со стороны западной части города. После этого сирийская армия отбила у «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) крупный оплот близ Абу-Кемаля — в городе Меядин. 3 ноября стало известно о возвращении властям Сирии полного контроля над Дейр-эз-Зором.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в Сирии от террористов освобождено более 90% территории страны.

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