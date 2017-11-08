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В Думу внесли законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными

На рассмотрение в Думу внесен законопроект об ужесточении наказания за обращение с животными, повлекшее гибель или увечье. Авторами документа являются депутаты «Единой России» Владимир Бурматов и Сергей Вострецов и эсеры Елена Драпеко и Олег Шеин. Они предлагают увеличить наказание за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы.

Речь идет о жестоком обращении (в результате которого животное погибло или получило травмы) из хулиганских или корыстных побуждений или с применением садистских методов. На данный момент законодательством не предусмотрена возможность строгого наказания.

Проектам закона также предусматривается расширение состава преступления: вводится дополнительная ответственность за деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой в присутствии малолетнего, или сопряженное с демонстрацией в СМИ. За правонарушение может быть назначен штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. В качестве наказания могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет. Крайняя мера - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.