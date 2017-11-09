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Сирийские власти сообщили о полном освобождении провинции Дейр-эз-Зор от ИГ

Город Абу-Камаль - последний, остававшийся под контролем группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор – был захвачен сирийскими правительственными войсками и их союзниками, сообщает Reuters со ссылкой на командование армии президента Башара Асада.

Таков итог продолжавшегося больше месяца наступления правительственных сил при поддержке ливанской «Хезболлы» и российских ВКС. Параллельно свое наступление вели Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые коалицией под руководством США.

Именно «Хезболла» была главной действующей силой при битве за Абу-Камаль, уточнил собеседник агентства. Также помощь во взятии Абу-Камаля, находящегося на границе с Ираком, оказали иракские мобилизационные силы.

Сирийское телевидение сообщило об освобождении Абу-Камаля, однако Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека фиксирует продолжающиеся в городе столкновения.

Для Асада взятие Дейр-эз-Зора означает восстановление контроля над восточной частью Сирии. Боевики ИГ все еще удерживают часть западной сирийской провинции Хама, анклав к югу от Дамаска и территории Ирака.