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Конгресс США одобрил выделение $58 млн для ответа России за «нарушение договора РСМД»

Выделение $58 млн для разработки наземной ракеты средней дальности было согласовано Конгрессом США, следует из проекта оборонного бюджета на 2018 финансовый год, опубликованного на сайте сенатского комитета по вооруженным силам сената. В документе эта статья представлена как ответ на «нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)». Подчеркивается также, что реализация этой инициативы не влечет нарушение условий договора со стороны США.

В конце октября российский президент Владимир Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявлял, что если США выйдут из договора РСМД, то ответ России будет «мгновенным и зеркальным».

Всего в проекте оборонного бюджета США Россия опоминается 14 раз. Отмечается, в частности, что Конгресс поддерживает модернизацию ядерной триады для готовности противостоять «российским ядерным провокациям». «Противостоянию российской агрессии» в документе посвящена целая глава. В ней перечисляется и политика Москвы в отношении Грузии и Украины, и угроза союзникам НАТО, быстрая военная модернизация, активность в Арктике и Средиземноморье, а также пропаганда, киберугрозы и вмешательство в выборы.

Сенаторы также одобрили выделение $4,6 млрд на поддержку «Европейской инициативы сдерживания», отдельно $100 млн отводится на повышение способности сдерживать растущую российскую агрессию со стороны стран Балтии, $350 млн - на оказание помощи Украине, включая оборонительные летальные вооружения.

В документе содержится требование к министру обороны по разработке и внедрению всеобъемлющей стратегии «для противодействия угрозам со стороны Российской Федерации».