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Кадыров не будет восстанавливать доступ к аккаунтам в Instagram и Fаcebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил США в блокировке его аккаунтов в Instagram и Fаcebook. Страницы Кадырова стали недоступны в этих социальных сетях в ночь на субботу. При попытке зайти появляется сообщение, что ссылка неверна или страницы удалены.

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что не будет восстанавливать доступ к страницам. «От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Fаcebook более 4 млн», - заявил политик.

Помимо Telegram-канала у Кадырова есть еще аккаунты в Twitter и «В контакте». Кроме того, глава Чечни сообщил, что в республике тестируют новую социальную сеть Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским». Она начнет функционировать после Нового года.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Instagram Кадырова подвергся кибератаке. По его мнению, это было сделано «по указке госдепа США».